Antalya'da foseptikte ceset bulunmasına ilişkin yakalanan iki kardeş adliyeye sevk edildi
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Antalya'da foseptikte ceset bulunmasına ilişkin yakalanan iki kardeş adliyeye sevk edildi

Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'da yaklaşık 15 aydır kayıp olan kişinin cesedinin foseptikte bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Antalya'da yaklaşık 15 aydır kayıp olan kişinin cesedinin foseptikte bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Süleyman Eken'in (55) parçalanmış haldeki cesedinin 7 Nisan'da bir evin bahçesindeki foseptikte bulunmasına ilişkin gözaltına alınan O.Y. ile kardeşi M.Y'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

İfadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Eken'in parçalanın cesedinin bir kısmını bulmak için yapılan çalışmalardan sonuç alınamadığı öğrenildi.

Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Eken'den (55) haber alamayan annesi Sultan Akhan, 13 Ocak 2020'de kayıp başvurusunda bulunmuş, polis ekipleri Eken'in en son görüştüğü O.Y. ve M.Y'nin annelerine ait Döşemealtı ilçesindeki ormanlık alandaki evde iş makinesiyle arama yapmış, parçalanan cesedin bir kısmı bulunduktan sonra iki kardeş gözaltına alınmıştı.

Antalya'da foseptikte ceset bulunmasına ilişkin yakalanan iki kardeş adliyeye sevk edildi
Antalya'da foseptikte ceset bulunmasına ilişkin yakalanan iki kardeş adliyeye sevk edildi
Antalya'da foseptikte ceset bulunmasına ilişkin yakalanan iki kardeş adliyeye sevk edildi
Antalya'da foseptikte ceset bulunmasına ilişkin yakalanan iki kardeş adliyeye sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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