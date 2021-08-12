Foseptik çukuruna düşen yavru köpeklerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti
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Foseptik çukuruna düşen yavru köpeklerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Foseptik çukuruna düşen yavru köpeklerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Iğdır'da daha önceden kazılmış ve üstü kapanmamış foseptik çukuruna düşerek mahsur kalan 2 yavru köpek, itfaiye erleri tarafından yapılan çalışmayla kurtarıldı.

Iğdır'da daha önceden kazılmış ve üstü kapanmamış foseptik çukuruna düşerek mahsur kalan 2 yavru köpek, itfaiye erleri tarafından yapılan çalışmayla kurtarıldı.

Olay, Iğdır'ın Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yavru köpeğini kaybeden iki arkadaş köpeklerini ararken bir anda gelen havlama seslerinin olduğu yöne doğru gittiler. Burada aradıkları 2 yavru köpeğin de eskiden kazılmış ve üstü kapatılmamış bir foseptik çukuruna düşerek mahsur kaldığını fark eden iki arkadaş durumu Iğdır Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler çukura düşerek mahsur kalan yavru köpekleri bulundukları yerden çıkararak sahiplerine teslim etti. Her 2 yavru köpeğin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, 2 arkadaş ise yavru köpeklerini kurtaran itfaiye personellerine teşekkür etti. - IĞDIR

Foseptik çukuruna düşen yavru köpeklerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti
Foseptik çukuruna düşen yavru köpeklerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti
Foseptik çukuruna düşen yavru köpeklerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti
Foseptik çukuruna düşen yavru köpeklerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti
Foseptik çukuruna düşen yavru köpeklerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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