Foseptik çukuruna düşen yavru köpekler kurtarıldı - BURSA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, foseptik çukuruna düşen 4 yavru köpeği, belediye ekipleri kurtardı.
21.07.2020 20:13 | Son Güncelleme: 21.07.2020 20:18
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, foseptik çukuruna düşen 4 yavru köpeği, belediye ekipleri kurtardı.
Kırsal Sungurpaşa Mahallesi'nde yavru köpeklerin çukura düştüğünü gören vatandaşlar, durumu İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kuyuya düşen yavru köpekleri bulundukları yerden çıkardı.
Köpekler, kontrol için İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine götürüldü.
Kaynak: AA