Foseptik çukuruna düşen yavru köpek kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, foseptiğe düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, foseptiğe düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay. Harran ilçesinde meydana geldi. İlçe kırsalında bir evin bahçesindeki foseptikten köpek sesi geldiğini fark eden mahalleli, itfaiye ekiplerine haber verdi. Adrese giden itfaiye erlerinden biri beline bağladığı kurtarma halatı ile foseptiğe girdi. Yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura giren itfaiye eri, yavru köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Çıkarılan yavru köpek salıverildi.

Mahalleli, yavru köpeği kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı