Foseptik çukuruna düşen inek ve buzağı kurtarıldı
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Foseptik çukuruna düşen inek ve buzağı kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek ve buzağı, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

23.05.2020 19:29 | Son Güncelleme: 23.05.2020 19:34

Muğla'nın Bodrum ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek ve buzağı, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Gürece Mahallesi'nde foseptik çukuruna düşen inek ve yavrusunu görenler, kurtarma çalışması başlattı. Hayvanları bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, buzağıyı bulunduğu yerden çıkarırken ineği iş makinesi yardımıyla çukura yan yol açarak yarım saatlik uğraşın ardından kurtardı.

İnek ve buzağının sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Foseptik çukuruna düşen inek ve buzağı kurtarıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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