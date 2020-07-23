Foseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı
Van'ın Erciş ilçesinde foseptik çukuruna düşen ineği, belediye ekipleri 2 saat süren çalışma sonucu kurtardı.
23.07.2020 12:55 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:40
Van'ın Erciş ilçesinde foseptik çukuruna düşen ineği, belediye ekipleri 2 saat süren çalışma sonucu kurtardı.
İlçenin Örene Mahallesi'nde yaşayan Doğan Yelmaz'ın ineği fosseptik çukuruna düştü.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Erciş Belediyesi itfaiye ekipleri, ineğin çıkarılması için çalışma başlattı.
Ekipler, 2 saat süren çalışma sonucu çukurdan çıkararak sahibine teslim etti.
Kaynak: AA