Kayseri'nin Bünyan ilçesinde foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

İlçeye bağlı Güllüce Mahallesi'nde bir ineğin foseptik çukuruna düştüğünü gören vatandaşlar, hayvanı önce kendi imkanları ile çıkarmaya çalıştı.

İneği bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, ineği foseptik çukurundan sağ çıkararak sahiplerine teslim etti.

Kaynak: AA