Foseptik çukuruna düşen ineği belediye ve itfaiye kurtardı
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Foseptik çukuruna düşen ineği belediye ve itfaiye kurtardı

Anadolu Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'ın Özalp ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Van'ın Özalp ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçeye bağlı Sarıköy Mahallesi'nde ineğin çukura düştüğü ihbarı üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Özalp Grup Amirliği ekipleri ile Özalp Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kepçe yardımıyla ineği bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.

Hayvan sahibi Haşim Akgül, desteklerinden dolayı belediye ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Foseptik çukuruna düşen ineği belediye ve itfaiye kurtardı
Foseptik çukuruna düşen ineği belediye ve itfaiye kurtardı
Foseptik çukuruna düşen ineği belediye ve itfaiye kurtardı
Foseptik çukuruna düşen ineği belediye ve itfaiye kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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