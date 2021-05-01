Foseptik çukuruna düşen ineği AFAD kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Foseptik çukuruna düşen ineği AFAD kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Foseptik çukuruna düşen ineği AFAD kurtardıAKSARAY'da foseptik çukuruna düşen inek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Foseptik çukuruna düşen ineği AFAD kurtardı

AKSARAY'da foseptik çukuruna düşen inek, AFAD ekiplerince kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Olay, saat 19.00 sularında Ortaköy ilçesi Seralı Alaca köyünde meydana geldi. Ali Öztürk'e ait inek, ahırın arkasında bulunan foseptik çukuruna düştü. Durumu fark eden Öztürk, ineği kendi imkanlarıyla çıkartamayınca durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Ekipler, iş makinesi yardımıyla foseptikten çıkardıkları ineği sahibine teslim etti.

Foseptik çukuruna düşen ineği AFAD kurtardı
Foseptik çukuruna düşen ineği AFAD kurtardı
Foseptik çukuruna düşen ineği AFAD kurtardı
Foseptik çukuruna düşen ineği AFAD kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Esra Erol Müge Anlı Cem Yılmaz Meral Kaplan
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Fırat Aydınus Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Foseptik çukuruna düşen ineği AFAD kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 22:14:17. #1.16#

title