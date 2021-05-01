Foseptik çukuruna düşen ineği AFAD kurtardı

Foseptik çukuruna düşen ineği AFAD kurtardıAKSARAY'da foseptik çukuruna düşen inek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Foseptik çukuruna düşen ineği AFAD kurtardı

AKSARAY'da foseptik çukuruna düşen inek, AFAD ekiplerince kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Olay, saat 19.00 sularında Ortaköy ilçesi Seralı Alaca köyünde meydana geldi. Ali Öztürk'e ait inek, ahırın arkasında bulunan foseptik çukuruna düştü. Durumu fark eden Öztürk, ineği kendi imkanlarıyla çıkartamayınca durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Ekipler, iş makinesi yardımıyla foseptikten çıkardıkları ineği sahibine teslim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı