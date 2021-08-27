FOSEPTİK ÇUKURUNA DÜŞEN ÇOCUK ÖLDÜ
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FOSEPTİK ÇUKURUNA DÜŞEN ÇOCUK ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Bekilli ilçesinde, foseptik çukuruna düşen 5 yaşındaki Abdullah Yeşildağ yaşamını yitirdi.

DENİZLİ'nin Bekilli ilçesinde, foseptik çukuruna düşen 5 yaşındaki Abdullah Yeşildağ yaşamını yitirdi.

DENİZLİ'nin Bekilli ilçesinde, foseptik çukuruna düşen 5 yaşındaki Abdullah Yeşildağ yaşamını yitirdi. Mahallede arama yapan yakınları çocuğu bulamayınca, jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine arama kurtarma çalışması başlatan jandarma ekipleri, Ayşe Aydoğan'ın evinin yan tarafındaki foseptik çukurunda Abdullah Yeşildağ'ın cesedini buldu. Savcının incelemesinin ardından Abdullah Yeşildağ'ın cenazesi, Denizli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOSEPTİK ÇUKURUNA DÜŞEN ÇOCUK ÖLDÜ
FOSEPTİK ÇUKURUNA DÜŞEN ÇOCUK ÖLDÜ
FOSEPTİK ÇUKURUNA DÜŞEN ÇOCUK ÖLDÜ
FOSEPTİK ÇUKURUNA DÜŞEN ÇOCUK ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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