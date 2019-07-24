Foseptik çukuruna düşen ayı kurtarıldı

Bolu'da tavuk atık çukuruna düşen ayı iş makinası yardımı ile kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Demirciler Köyü Çam mevkinde bulunan bir entegre tavuk üretim çiftliğinin foseptik çukurundaki ölü tavukları yemek için gelen ve yaklaşık 400 kilo ağırlığındaki boz ayı, girdiği çukurdan çıkmadı.

Ayın çukurun içerisinde olduğunu gören çiftlik çalışanları Bolu Belediyesi İtfaiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şübesi ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ayının bulunduğu çukurun çevresinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından ayının düştüğü çukurun üzerindeki malzemeler iş makinası yardımı ile kaldırıldı. Daha sonra getirilen çam ağacı iş makinasının yardımı ile ayının bulunduğu akana uzatıldı. Çukurun içerisinde bulunan ayı uzatılan çam ağacının yardımı ile bulunduğu yerden dışarı çıkarak, tellerin üzerinden atlayarak ormanlık alana doğru gitti.

Çukur içerisine düşen ayının kurtarılması esnasında ekipler korunmak için itfaiyeye ait aracın üzerinde bekledi.

Kaynak: AA