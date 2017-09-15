Foseptik Çukuru, Bebeği Annnesiz, İneği Yavrusuz Bıraktı

Foseptik çukuru, bebeği annnesiz, ineği yavrusuz bıraktı

Adana'da foseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak isteyen genç kadın metangazından zehirlenip hayatını kaybetti, kayınvalidesi zehirlenerek yoğun bakıma kaldırıldı

Bir günlük buzağı ise foseptik çukurunda telef oldu

Akarca Mahallesinde Sabri Marangoz:

"Bu çağda kanalizasyon yok, hepimizin bahçesinde çukur va ölümler devam edecek"



ADANA - Adana'da fosseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak isteyen genç kadın metangazından zehirlenip hayatını kaybederken, kayınvalidesi zehirlenerek yoğun bakıma alındı. Buzağı ise çukurda telef oldu.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Akarca Mahallesi'nde gece 16 numaralı evin bahçesinde meydana geldi. Bir günlük buzağı gece saat 03.00'te toprak çökmesi sonucu foseptik çukuruna düştü. Buzağının inleme seslerini duyan 1 kız çocuğu annesi Gülizar Kartal (20), kayınvalidesi Rahime Kartal'ın uyarılarına rağmen oluşan delikten içeri girerek buzağıyı kurtarmak istedi.

Genç kadın, yaklaşık 2,5 metrelik derinliğe düşen buzağı kurtarmak için uğraşırken çukur içinde oluşan metan gazından etkilenerek zehirlendi. Gelininden ses alamayan Rahime Kartal, genç kadını kurtarmak için çukura girince gazdan etkilendi. Kartal, çığlık atarak komşularından yardım istedi. Seslere uyanan vatandaşlar, çukur içindeki gelin ve kaynanayı çıkardı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Gülizar Kartal'ın yaşamını yitirdiğini belirlerken Rahime Kartal'ı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kartal'ın hayati tehlikesi olduğu yoğun bakımda tedavisini sürdüğü öğrenildi. Genç kadının cenazesi ise otopsi için adlı tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Foseptik çukuru nedeniyle 8 aylık Kübra bebek annesiz kalırken, ineğinde bir gün önce yavruladığı buzağısı telef oldu. Vatandaşlar çukurun üzerine tahta ile kapatarak kendilerince önlem aldı.

"Ölümler devam edecek"

Kartal ailesinin komşusu Sabri Marangoz, gece sesleri duyunca bahçeye gittiklerini gelini ve kayınvalidesini çıkardıklarını ancak gelinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Kayınvalide de ölüm kalım savaşı veriyor. Buzağı da telef oldu. Bu çağda hala kanalizasyon yok bizim mahallelerde. Burası Adana'ya sadece 15 kilometre uzaklıkta. Ancak hala foseptik çukuruyla idare ediyoruz. Bu ölümler alt yapı gelmediği sürece devam edecek. Hepimizin bahçesinde foseptik çukuru var. Ölmeye devam edeceğiz" dedi.

"4 ay önce foseptik çukuru 4 can almıştı"

Yaklaşık 4 ay önce Adana'nın Aladağ ilçesinde de evin bahçesinde, oturduğu foseptik çukurunun üstüne kapatılan tahtanın kırılması sonucu çukura düşen kadın ile onu kurtarmaya çalışan 3 kişi, yaşamını yitirmiş, ölen 4 kişinin metan gazından zehirlendikleri belirlenmişti.