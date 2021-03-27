Foseptik açarken göçükte can verdi
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Foseptik açarken göçükte can verdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Foseptik açarken göçükte can verdi

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde Cengiz Beyaz (38,) foseptik açmak için kazdığı 2,5 metre derinliğindeki çukurda çalışırken, göçük nedeniyle toprak yığını altında kaldı.

Konteynerin tabanını güçlendirmek için çukura giren talihsiz adam göçük altında kalarak yaşamını yitirdi
Konteynerin tabanını güçlendirmek için çukura giren talihsiz adam göçük altında kalarak yaşamını yitirdi

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde Cengiz Beyaz (38,) foseptik açmak için kazdığı 2,5 metre derinliğindeki çukurda çalışırken, göçük nedeniyle toprak yığını altında kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle göçük altından çıkarılan Beyaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Olay, saat 19.30'da sıralarında Hacılar ilçesi Yediağaç bölgesi Sakar Esmecik'te meydana geldi. Bağ evine foseptik açmak isteyen Cengiz Beyaz, kazdığı 2,5 metrelik çukurda, kar yağışı sonrası yumuşayan toprağın kayması sonucu göçük altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan Beyaz, ekiplerin 1 saat süren çalışmasının ardından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Beyaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cengiz Beyaz'ın cansız bedeni, otopsi için ilçedeki devlet hastanesinin morguna kaldırıldı.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Foseptik açarken göçükte can verdi
Foseptik açarken göçükte can verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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