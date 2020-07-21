Foseptiğe düşen yavru köpekler belediye ekipleri tarafından kurtarıldı Foseptiğe düşen yavru köpekler belediye ekipleri tarafından kurtarıldı Bursa'nın İnegöl ilçesinde foseptik çukuruna düşen yavru 4 yavru köpeği belediye ekipleri kurtardı.

Foseptiğe düşen yavru köpekler belediye ekipleri tarafından kurtarıldı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde foseptik çukuruna düşen yavru 4 yavru köpeği belediye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Sungurpaşa Mahallesi'nde 4 tane yavru köpeğin foseptik çukuruna düştüğünü gören vatandaşlar, 153'ü arayarak durumu İnegöl belediyesi çözüm merkezine bildirdi. İhbar üzerine köye ulaşan İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kuyuya düşen yavru köpekleri bulundukları yerden çıkardı. Kurtarma anı kameralara yansırken, yavru köpekler kısa sürede özgürlüklerine kavuştu. Köpeklerin kontrol için İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine götürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA