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Foseptiğe düşen küçük Ramazan, öldü

AKSARAY'da, dengesini kaybederek kapağın arasındaki boşluktan foseptiğe düşen 3 yaşındaki Ramazan Yiğit Dinç, hayatını kaybetti.

Foseptiğe düşen küçük Ramazan, öldü
30.05.2020 22:37 | Son Güncelleme: 30.05.2020 22:40

AKSARAY'da, dengesini kaybederek kapağın arasındaki boşluktan foseptiğe düşen 3 yaşındaki Ramazan Yiğit Dinç, hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.30 sıralarında, Yenikent beldesinde meydana geldi. Evinin bahçesinde oynayan Ramazan Yiğit Dinç, foseptiğin kapağının üzerine çıktı. İdidaya göre dengesini kaybeden minik Ramazan, kapağın arasındaki boşluktan çukura düştü. Ramazan'ın ağladığını duyan ailesi, hemen çukurdan çıkarıp, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ramazan, ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ramazan Yiğit Dinç, doktorların tüm müdahalesine  rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan baba Selçuk ve anne Bahar Dinç sinir krizi geçirdi.


Kaynak: DHA

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