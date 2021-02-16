Foseptiğe düşen inek kurtarıldı

Foseptiğe düşen inek kurtarıldı

?AKSARAY'da foseptiğe düşen inek, AFAD ekipleri tarafından iş makinesiyle kurtarıldı. Olay, saat 16.00 sıralarında Kızılkaya köyünde meydana geldi. Çiftçi Alper Sevgin'e ait inek, ahırın arkasında bulunan foseptiğe düştü. Durumu fark eden Sevgin, ineği kendi imkanlarıyla çıkaramayınca AFAD ekiplerine haber verdi. Ekipler, foseptiğe inip ineğin ayaklarını iple bağlayıp, iş makinesiyle mahsur kaldığı yerden kurtardı. Foseptikten çıkarılan inek sahibine teslim edildi. O anlarda itfaiye ekipleri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı