Foseptiğe Düşen İneği İtfaiye Kurtardı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, foseptiğe düşen inek, itfaiye ekibince 2 saatte kurtarıldı.

Nusaybin'e bağlı Günebakan köyünde, Şiyar Kut'a ait inek, dün sabah saatlerinde otlanması için köyün dışına bırakıldı. Bir süre sonra ineğini bulamayan Kut, köyde arama çalışmasına başladı. Aramalar sırasında, akşam saatlerinde ineğin köydeki foseptiğe düştüğünü fark eden Kut, itfaiyeye ihbarda bulundu. Günebakan köyüne gelen itfaiye ekibi, ineği 2 saatlik çalışmanın ardından foseptikten kurtarıp, sahibine teslim etti.

- Mardin

Kaynak: DHA