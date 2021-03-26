AKSARAY Foseptiğe düşen at kurtarıldı
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AKSARAY Foseptiğe düşen at kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Foseptiğe düşen at kurtarıldıAKSARAY'da, boş arazideki foseptiğe düşen at, itfaiye ekiplerince kurtarılıp sahibine teslim edildi.

Foseptiğe düşen at kurtarıldı

AKSARAY'da, boş arazideki foseptiğe düşen at, itfaiye ekiplerince kurtarılıp sahibine teslim edildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvanlarını otlatan çoban, boşa arazide daha önce açılan ve şu an kullanılmayan foseptiğe bir atın düştüğünü gördü. Kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gedin itfaiye ekipleri, halat yardımıyla atı foseptikten çıkarıp, yıkadıktan sonra sahibine teslim etti.

AKSARAY Foseptiğe düşen at kurtarıldı
AKSARAY Foseptiğe düşen at kurtarıldı
AKSARAY Foseptiğe düşen at kurtarıldı
AKSARAY Foseptiğe düşen at kurtarıldı
AKSARAY Foseptiğe düşen at kurtarıldı
AKSARAY Foseptiğe düşen at kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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