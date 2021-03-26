AKSARAY Foseptiğe düşen at kurtarıldı

Günlük kayıp 10 milyar dolar! Türkiye önerisini yaptı, kabul edilirse krizi biz çözeceğiz

Foseptiğe düşen at kurtarıldıAKSARAY'da, boş arazideki foseptiğe düşen at, itfaiye ekiplerince kurtarılıp sahibine teslim edildi.

Foseptiğe düşen at kurtarıldı

AKSARAY'da, boş arazideki foseptiğe düşen at, itfaiye ekiplerince kurtarılıp sahibine teslim edildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvanlarını otlatan çoban, boşa arazide daha önce açılan ve şu an kullanılmayan foseptiğe bir atın düştüğünü gördü. Kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gedin itfaiye ekipleri, halat yardımıyla atı foseptikten çıkarıp, yıkadıktan sonra sahibine teslim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı