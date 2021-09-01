FOSEPTİĞE DÜŞEN ATI, İTFAİYE KURTARDI

Ali Koç'un, "Ona sorun yaratırım" diye hedef aldığı oyuncu ortaya çıktı! Parasını istiyor

Türkiye'yi etkisi altına alan Delta, ilk virüsten 2 kat daha ölümcül! Tek bir çaresi var

Büyükelçi paylaştı, işte Taliban'ın ölüm listesi! İlk sıradaki ismi tahmin etmek zor değil

Hikmetyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu

AKSARAY'da foseptiğe düşen at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

AKSARAY'da foseptiğe düşen at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 5377 sokakta meydana geldi. Bayrak Çaylak'a ait at, ahırın arkasında bulunan foseptiğe düştü. Durumu fark eden Çaylak, atı kendi imkanlarıyla çıkartamayınca durumu Aksaray Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, itfaiye aracı yardımıyla foseptikten çıkardıkları atı sahibine teslim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı