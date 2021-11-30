FOSEPTİĞE DÜŞEN 4 YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Haberler
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FOSEPTİĞE DÜŞEN 4 YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da kullanılmayan fosseptiğe düşen 4 yavru kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

ANTALYA'da kullanılmayan fosseptiğe düşen 4 yavru kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Kepez ilçesi Teomanpaşa Caddesi'nde dün öğle saatlerinde, kapağı taşla kapatılmış fosseptiğin önünde bir kedinin sürekli dolaşıp miyavladığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarın ardından adrese gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 metre derinliğindeki kullanılmayan fosseptikte 4 yavru kedi olduğunu belirledi. Alınan güvenlik tedbirlerinin ardından çukura inen itfaiye eri, kedileri aparatlar yardımı ile kurtardı. Kurtarma çalışmaları sırasında anne kedi, bir an olsun çukurun başından ayrılmadı.

FOSEPTİĞE DÜŞEN 4 YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

FOSEPTİĞE DÜŞEN 4 YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

FOSEPTİĞE DÜŞEN 4 YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

FOSEPTİĞE DÜŞEN 4 YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

FOSEPTİĞE DÜŞEN 4 YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

FOSEPTİĞE DÜŞEN 4 YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

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