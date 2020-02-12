Forza Samsun ve ÜSD'den şampiyonluk kutlaması gibi açılış

12.02.2020 17:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:59

SAMSUN (İHA) – Samsunspor tribünlerinin en büyük taraftar gruplarından biri olan Forza Samsun ve Üniversiteli Samsunsporlular Derneği'nin (ÜSD) açılışı Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve futbolcuların katılımıyla coşkulu bir kutlamayla açıldı.



Tribünde yaptıkları çeşitli organizasyonlarla dikkat çeken Forza Samsun ve Üniversiteli Samsunsporlular Derneği'nin dernek binasının açılışı İlkadım İlçesi Kılıçdede Mahallesi'nde yapıldı. Yoğun katılım sağlanan açılışa, Samsunspor Kulübü Derneği Başkanı Suat Çakır, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, futbolcular Burak Çalık, Halil İbrahim Çolak, Nurullah Aslan ve Atabey Çiçek de katıldı.



Derneği gezdikten sonra açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Samsunspor'un en önemli destekçilerinden Forza Samsun ve Üniversiteli Samsunsporlular Derneği'nin açılışı için toplandık. Çok güzel bir birliktelik oluştu. Bugünkü açılışla birlikte Perşembe günü de Manisa'ya yola çıkacağız. Manisa'dan alacağımız güzel bir sonuçla Samsun'a dönüp, 2. bölüm kutlamayı da burada yapmak istiyoruz. Samsunspor çok güzel bir deneğe daha kavuştu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.



Taraftarlara yöneltilen sıfatları kırmak için derneği kurduklarını ifade eden Üniversiteli Samsunsporlular Derneği Eren Yılmaz, "Forza Samsun'un üniversite yapılanması olan ÜSD'nin açılışı için toplandık. Amacımızı, Samsun'daki güzel Samsunluları, gerçekten Samsun'a gönül veren insanları bir araya getirmekti. Yılardır Samsunsporlu dendiğinde 'serseri' gibi sıfatlar söyleniyordu. Bu sıfatları yıkmak için derneğimizi açtık. Samsunspor'a faydalı olabilecek insanları bir araya getirebilmek için bu derneği açtık. Umarım amacımıza ulaşırız" diye konuştu.



Samsun'da dernek binası olan tek taraftar derneği olduklarının altını çizen Üniversiteli Samsunsporlular Derneği 2. Başkanı Kürşad Sami Güdeloğlu, "Derneğimizin açılışı için şehrin ileri gelen idarecileri de bize yardımcı oldular. Herkesin desteğini aldık. Samsunsporlulara bakış açısını değiştirmek için herkesin buluşabileceği merkezi bir nokta seçtik. Tüm Samsunsporluları buraya bekliyoruz. Bu açılışla beraber, Samsun'daki tek aktif taraftar derneği biz olduk. Diğer dernekler de var ama dernek binası olan tek taraftar derneği Forza Samsun USD oldu" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından bando eşliğinde söylenen şampiyonluk besteleri eşliğinde derneğin açılışı gerçekleşti. Forza Samsun ve Üniversiteli Samsunsporlular Derneğinde tribün kültürü ve Samsunsporluluk ruhunun geliştirilmesi için faaliyetler yürütülecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA