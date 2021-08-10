Forza Horizon 5 için yeni oynanış videosu yayınlandı!
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Forza Horizon 5 için yeni oynanış videosu yayınlandı!

Forza Horizon 5 için yeni oynanış videosu yayınlandı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Microsoft ve PlayGround Games, yakında çıkacak olan yarış oyunu Forza Horizon 5'in yeni oynanış videosunu yayınladı. Yeni videoda Toyota GR Supra ve özelleştirmesi, Mulege kasabasının ortasındaki bir yarış ve daha fazlası yer alıyor.

Playground Games, bir süredir dünyanın en çok sevilen yarış oyunu serilerinden Forza Horizon'un yeni oyunu için geliştirme aşamasına hız vermiş durumda. Yarış tutkunlarını İngiltere'den Meksika'ya götürecek olan ekibin paylaştığı video, 36 dakikalık bir oynanış sunarken, Forza Horizon 5'in etkileyici grafiklere sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Forza Horizon resmi Twitter hesabı üzerinden yeni oyunla ilgili bir harita görüntüsü paylaşıldı. Yayınlanan Twitter gönderisiyle oyunun haritasının Forza Horizon 4'e kıyasla yüzde 50 daha büyük olduğu anlaşıldı.

Forza Horizon 5 için yeni oynanış videosu yayınlandı!

Forza Horizon 5, 9 Kasım'da Xbox One, Xbox Series X|S ve PC için çıkacak.

FORZA HORIZON 5'E 3000'DEN FAZLA ARAÇ SEÇENEĞİ EKLENECEK

Oyuna yeni bir hava katacak olan Meksika haritası ile oyunu oynarken gözlerimiz görsel şölen ile doyacak. Forza Horizon 5, Forza Horizon tarihindeki en büyük haritaya sahip olacak ve 500 den fazla araç seçeneği, 3000 den fazla araç sesi eklenecek. Ray Tracing desteği sayesinde en gerçekçi Forza Horizon deneyimini tatmış olacağız.

Forza Horizon 5 Türkçe altyazılı bir şekilde gelecek ve Xbox Game Pass PC ve konsola ilk günden ekleneceği belirtilmişti. Forza Horizon 5 için paylaşılan yeni videoları Forza youtube kanalından izleyebilirsiniz.

FORZA HORIZON 5 YENİ OYNANIŞ VİDEOSU

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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