Forza Horizon 5 için yeni ekran görüntüleri paylaşıldı!

Microsoft ve Playground Games, Forza Horizon 5 için yeni ve 4K çözünürlüğe sahip ekran görüntüleri yayınladı. Bu ekran görüntüleri, yakında çıkacak olan açık dünya yarış oyunundan neler bekleyebileceğiniz konusunda bizlere fikir veriyor. İşte detaylar!