Forza Horizon 5 için yeni ekran görüntüleri paylaşıldı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Forza Horizon 5 için yeni ekran görüntüleri paylaşıldı!

Forza Horizon 5 için yeni ekran görüntüleri paylaşıldı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Microsoft ve Playground Games, Forza Horizon 5 için yeni ve 4K çözünürlüğe sahip ekran görüntüleri yayınladı. Bu ekran görüntüleri, yakında çıkacak olan açık dünya yarış oyunundan neler bekleyebileceğiniz konusunda bizlere fikir veriyor. İşte detaylar!

Playground Games, bir süredir dünyanın en çok sevilen yarış oyunu serilerinden Forza Horizon'un yeni oyunu için geliştirme aşamasına hız vermiş durumda. Yarış tutkunlarını İngiltere'den Meksika'ya götürecek olan ekibin paylaştığı yeni görüntüler, Forza Horizon 5'in etkileyici grafiklere sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Forza Horizon 5'te oyuncular, yüzlerce otomobil ile sınırsız ve eğlenceli sürüş deneyimini yaşayacak, Meksika'nın canlı ve sürekli gelişen açık dünya manzaralarını keşfedecek. Forza Horizon 5 fotogrametriden yararlanacak. Böylece çoğu yüzey son derece ayrıntılı dokulara sahip olacak.

FORZA HORIZON 5 EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

Forza Horizon 5 için yeni ekran görüntüleri paylaşıldı!
Forza Horizon 5 için yeni ekran görüntüleri paylaşıldı!
Forza Horizon 5 için yeni ekran görüntüleri paylaşıldı!
Forza Horizon 5 için yeni ekran görüntüleri paylaşıldı!
Forza Horizon 5 için yeni ekran görüntüleri paylaşıldı!
Forza Horizon 5 için yeni ekran görüntüleri paylaşıldı!
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Balotelli Can Bartu Mesut Özil Hakan Reçber Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Forza Horizon 5 için yeni ekran görüntüleri paylaşıldı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 11:50:58. #1.14#

title