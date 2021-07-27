Forza Horizon 5 için yeni ekran görüntüleri paylaşıldı!
Microsoft ve Playground Games, Forza Horizon 5 için yeni ve 4K çözünürlüğe sahip ekran görüntüleri yayınladı. Bu ekran görüntüleri, yakında çıkacak olan açık dünya yarış oyunundan neler bekleyebileceğiniz konusunda bizlere fikir veriyor. İşte detaylar!
Playground Games, bir süredir dünyanın en çok sevilen yarış oyunu serilerinden Forza Horizon'un yeni oyunu için geliştirme aşamasına hız vermiş durumda. Yarış tutkunlarını İngiltere'den Meksika'ya götürecek olan ekibin paylaştığı yeni görüntüler, Forza Horizon 5'in etkileyici grafiklere sahip olacağını gözler önüne seriyor.
Forza Horizon 5'te oyuncular, yüzlerce otomobil ile sınırsız ve eğlenceli sürüş deneyimini yaşayacak, Meksika'nın canlı ve sürekli gelişen açık dünya manzaralarını keşfedecek. Forza Horizon 5 fotogrametriden yararlanacak. Böylece çoğu yüzey son derece ayrıntılı dokulara sahip olacak.