Forvette Zajc yer alıyor

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira, Helsinki karşısında forvet hattında orta saha oyuncusu Miha Zajc'a şans tanıdı.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira, Helsinki karşısında forvet hattında orta saha oyuncusu Miha Zajc'a şans tanıdı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında evinde Helsinki ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de forvette Miha Zajc görev alıyor. Sakalıkları bulunan forvet oyuncuları Enner Valencia ve Serdar Dursun'un yokluğunda Mbwana Samatta'yı da kadroya yazamayan sarı-lacivertlilerde, forvette kimin oynayacağı merak konusu olmuştu. Deneyimli çalıştırıcı, o bölgede tercihini sezon başından beri orta saha merkezde görev verdiği Miha Zajc'tan yana kullandı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı