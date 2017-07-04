Forvete Sürpriz Aday!

Beşiktaş'ta gündem forvet transferi... Savunmaya Pepe'yle anlaşarak bombayı patlatan Kartal, Aboubakar'ın olmaması durumunda alternatifleri belirledi. Bu isimler arasında sürpriz bir futbolcu da gündeme geldi. Fransa Lig 1 kulüplerinden Lille'de forma giyen Portekizli futbolcu Eder, siyah beyazlılara önerildi.



Bonservisiyle ya da kiralık olarak Eder'i almayı planlayan Beşiktaş, Aboubakar için yapılacak son görüşmelerden olumsuz bir sonuç çıkarsa, Eder ismine yoğunlaşacak.



Portekizli oyuncu geçtiğimiz sezon da Beşiktaş'a önerilmişti.



(Skorer)