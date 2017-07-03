Forvet Transferinde Sıcak Gelişme!

Orta sahaya önemli takviyeler yapan Sarı-Lacivertliler bu hafta golcü transferini bitirmek için yoğun mesai harcayacak. Fenerbahçe'de yöneticilerden Ali Yıldırım'ın bu hafta Milan forması giyen Mbaye Niang ve Arsenal'de oynayan Lucas Perez için İtalya ve İngiltere'ye hareket edeceği bildirildi. Yıldırım'ın önce İtalya'da Niang'ın menajeriyle masaya oturacağı ve anlaşma zemini arayacağı öğrenildi. Fenerbahçe, bonservisi 15 milyon Euro olan genç golcüyü kiralamak istiyor... Sarı-Lacivertliler'de Ali Yıldırım bu görüşmeden sonra İngiltere'ye uçacak... Burada İspanyol golcü Lucas Perez için girişimlerde bulunacak.



SON KARARI BAŞKAN YILDIRIM VERECEK



Perez'in de bonservisinin yüksek olması nedeniyle Fenerbahçe yine kiralama seçeneğini tercih edecek. Yıldırım, bu iki yıldız golcünün şartlarını değerlendirdikten sonra raporunu başkan Aziz Yıldırım'a sunacak ve transfer harekatını sonlandırılacak. Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon Akhisar Belediye'de oynayan ve bonservisi elinde olan Vaz Te için de çalışmalırını sürdürüyor. Fenerbahçe taraftarı dört gözle yeni golcünün transfer edilmesini bekliyor.



GEÇEN SEZON 22 MAÇTA 8 GOL ATTI



Arsenal forması giyen Lucas Perez geçtiğimiz sezon 22 maça çıktı ve 8 kez fileleri havalandırdı. Perez, 11 lig maçında 1 gol kaydetti.



(Takvim)