Forum Trabzon'dan Sevgililer Günü'ne özel 'Aşk Yolu'

11.02.2020 16:35 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:35

Forum Trabzon, sevgililer gününe özel etkinlikte çiftleri birlikte eğlenmeye davet ediyor.



14-16 Şubat 2020 tarihleri arasında Forum Trabzon'dan aynı gün içinde toplam (en fazla 3 fiş/faturada) 150 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, çift olarak 3 gün boyunca 14.00 - 20.00 saatleri arasında "Aşk Yolu'nda yürüme fırsatı elde edecek. Çiftler, bu oyunda hediye kazanma fırsatı yakalayacak. - TRABZON

Kaynak: İHA