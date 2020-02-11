Forum Trabzon'dan Sevgililer Günü'ne özel 'Aşk Yolu'
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Forum Trabzon'dan Sevgililer Günü'ne özel 'Aşk Yolu'

Forum Trabzon, sevgililer gününe özel etkinlikte çiftleri birlikte eğlenmeye davet ediyor.

11.02.2020 16:35 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:35
Forum Trabzon'dan Sevgililer Günü'ne özel 'Aşk Yolu'

Forum , sevgililer gününe özel etkinlikte çiftleri birlikte eğlenmeye davet ediyor.


14-16 Şubat 2020 tarihleri arasında Forum Trabzon'dan aynı gün içinde toplam (en fazla 3 fiş/faturada) 150 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, çift olarak 3 gün boyunca 14.00 - 20.00 saatleri arasında "Aşk Yolu'nda yürüme fırsatı elde edecek. Çiftler, bu oyunda hediye kazanma fırsatı yakalayacak. - TRABZON

Kaynak: İHA
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