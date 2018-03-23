Forum Mersin'den Dünya Saati Etkinliğine Destek

Forum Mersin, bu yıl da "dünyaya bağlan" sloganıyla gerçekleştirilecek dünya saati etkinliğine destek verecek. WWF- Türkiye tarafından, küresel iklim değişikliği ile tehdit altında olan biyolojik çeşitliliğe dikkat çekmek amacıyla 24 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında alışveriş merkezinin ışıkları bir saat boyunca azaltılacak.

2007 yılından bu yana iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak üzere WWF tarafından gerçekleştirilen dünya saati etkinliğine Forum Mersin bu yıl da destek verecek. 24 Mart 2018 Cumartesi günü "dünyaya bağlanmak" için Forum Mersin'in ışıkları saat 20.30-21.30 arasında bir saat boyunca azaltılacak. Etkinlik kapsamında WWF-Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarına destek olan Forum Mersin, ayrıca Sanatçılar Meydan'ında sokak sanatçıları tarafından gerçekleşecek mini dinletiyle etkinliğin bir parçası olan ziyaretçilerine keyifli dakikalar yaşatacak. - MERSİN