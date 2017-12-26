Forum Mersin'de Yılbaşına Özel Alışveriş Günleri

Forum Mersin alışveriş merkezi, yılbaşına sayılı günler kala Yeni Yıl Alışveriş Günleri düzenliyor.



10'uncu yılını pek çok etkinlikle kutlayan Mersin'in buluşma noktası Forum Mersin, 29-30-31 Aralık'ta yılın en keyifli alışveriş günlerinde özel sürpriz fırsatlar sunacak. Gerçekleştirilecek Yeni Yıl Alışveriş Günleri etkinliği kapsamında özel indirim ve kampanyalar düzenlenecek. Ziyaretçilerinin alışveriş keyfine avantajlı kampanyaların da ekleneceği Yeni Yıl Alışveriş Günleri, Mersinlilere kazançlı alışveriş deneyimi yaşatacak. - MERSİN