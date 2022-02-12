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Forum Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Forum Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri'de her gün binlerce insanın ziyaret ettiği Forum Kayseri Alışveriş Merkezi'nde bir grup ile güvenlik personeli arasında kavga çıktı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de her gün binlerce insanın ziyaret ettiği Forum Kayseri Alışveriş Merkezi'nde bir grup ile güvenlik personeli arasında kavga çıktı. Bıçağında da kullanıldığı kavgada 1 güvenlik personeli yaralandı.

Kayseri'nin en işlek caddelerinden biri olan Sivas Caddesi üzerinde bulunan Forum Kayseri AVM'de akşam saatlerinde bir grup ile güvenlik personeli arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle güvenlik personelleri ile grup birbirine girdi. Bıçağın da kullanıldığı kavga sırasında AVM'de bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olayda yaralanan 1 güvenlik personeli çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri ise AVM'de güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

alışveriş merkezi, Kayseri, Sivas, kavga, 3. Sayfa, Haberler

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