Forum İstanbul

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, "Dünya Bankası olarak 25 milyar dolarlık bir meblağın gelecek 5 yılda iklim değişikliğiyle mücadeleye ayrılması için çalışacağız." dedi.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, "Dünya Bankası olarak 25 milyar dolarlık bir meblağın gelecek 5 yılda iklim değişikliğiyle mücadeleye ayrılması için çalışacağız." dedi.

Kouame, "Yarını Anlamak" ana temasıyla çevrim içi düzenlenen Forum İstanbul kapsamında "Yaşamsal Önceliğimiz: İklim Krizi ve Döngüsel Ekonomi" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin dünya için çok büyük bir sorun olduğunu vurgulayarak, bu problemin gezegen ve insanlık için yol açacağı sorunları anlattı.

Yapılan analizlere göre sadece iklim değişikliği nedeniyle yüz milyonlarca insanın yoksulluğa sürüklenebileceğini belirten Kouame, bu problemin; doğal afetlere, hava kirliliğine, gıda sıkıntısına, verimliliğin düşmesine, çatışmalara ve göçlere neden olacağını söyledi.

İklim değişikliği nedeniyle sadece yoksulluğun yaşanmayacağını, sürdürülebilir ekonomilerde sıkıntıların baş göstereceğini, gezegenin yaşanamaz hale geleceğini aktaran Kouame, bu problemin gelecek nesiller için de büyük bir tehdit olduğunu vurguladı.

Sera gazı salınımının azaltılmasının önemine işaret eden Kouame, tüm ülkelerin bu konuda harekete geçmesi gerektiğini, sera gazı emisyonlarının azaltılması noktasında karbon fiyatlandırmasının büyük önem arz ettiğini söyledi.

Kouame, karbon fiyatlandırmasının, karbon emisyonu gerçekleştiren kurumların düşük karbon ekonomisine geçişini özendirmek için önemli bir işlevi bulunduğunu kaydetti.

"Orta ve az gelişmiş ülkelere iklim değişikliğiyle mücadelede yardım edilmeli"

Auguste Tano Kouame, iklim değişikliğiyle mücadelede ilk zamanlarda yatırım ve fedakarlık gerektiğini ancak bu mücadelenin uzun dönemli büyük faydaları olacağını aktardı.

Daha yaşanabilir bir dünyayı gelecek nesillere bırakmak için yapılması gerekenler olduğunu belirten Kouame, "Yoksul, az gelişmiş ve gelişmemiş ülkeler var. Onlar, iklim değişikliğiyle mücadele noktasında bazı yatırımları yapamayabiliyor. Düşük ve orta gelirli ülkelere bu konuda yardım edilmesi lazım." diye konuştu.

Kouame, ülkelerin, 2025'e kadar yıllık minimum 100 milyar dolarlık bir meblağın iklim değişikliğiyle mücadele için ayırması konusunda çalışacağını bildirdi. Dünya Bankası'nın bu konudaki çalışmalarına değinen Kouame, "Dünya Bankası olarak 25 milyar dolarlık bir meblağın gelecek 5 yılda iklim değişikliğiyle mücadeleye ayrılması için çalışacağız. Sonrasında bu finansmanın artırılması için çalışmalar yapılacak. Burada sadece kamunun finansmanı yeterli değil, özel sektör de iklim değişikliğiyle mücadele ve emisyon azaltıcı önlemler için çalışmalı." şeklinde konuştu.

Karadeniz'in önemine işaret eden Kouame, Dünya Bankası'nın Türkiye önderliğinde Karadeniz'in yeşil olması için kıyıdaş ülkelerle çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

"EBRD iklim değişikliğiyle mücadeleye destek için çalışıyor"

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Çevresel Fonlar Direktörü Dr. Adonai Herrera Martinez de EBRD olarak 2050 yılında karbon azaltımının sağlanması, daha temiz ve güçlü bir çevresel ekosistemin oluşması için çalıştıklarını ifade ederek, bu noktada verdikleri destekleri anlattı.

Ekonomileri, belediyeleri, ilgili kurum ve kuruluşları iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi ve sera gazı salınımının azaltılması noktasında desteklemeye çalıştıklarını aktaran Martinez, bu noktada uzun vadeli strateji oluşturmanın önemine işaret etti.

Yenilenebilir enerji kullanımının ve fosil yakıtların tüketiminin azaltılmasının önemine değinen Martinez, elektrikli araç kullanımının artırılması gerektiğini söyledi.

"Geçen yıl 30 milyon insan afet ve felaketler nedeniyle göç etti"

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Kıdemli Yatırım Danışmanı ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Karapınar ise son 20 yılın 19'unun çok sıcak geçtiğini, 1860'lardan bu yana ortalama sıcaklıkların 1,2 derece arttığını, bunun devam etmesi halinde geri dönülemez sıkıntılar yaşanabileceğini anlattı.

Sera gazı emisyonlarının iklim değişikliğine neden ana etkenlerden olduğunu belirten Karapınar, Kovid-19 nedeniyle geçen yıl emisyonlarda yüzde 8 azalış yaşansa da bunun karbondioksit salınımını etkilemediğini söyledi.

Emisyonların yüzde 80'inin G20 ülkelerinden kaynaklandığını ifade eden Karapınar, en çok emisyonu Çin, ABD, AB, Hindistan ve Rusya'nın oluşturduğunu bildirdi.

Kuraklığın arttığını ve bu konuda acil harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Karapınar, "Son 40 yılda, 1980'den bu yana hava ve iklim felaketlerinin yol açtığı kayıplar 4 trilyon 200 milyar dolara karşılık geliyor. Bir başka önemli etki de insanların yerinden olması. Hava ve iklim değişikliği insanları yerinde ediyor. Geçen yıl 30 milyon insan, hava ve iklim kaynaklı afet ve felaketler nedeniyle kaçmak, göç etmek zorunda kaldı." şeklinde konuştu.

"Türkiye'de kuraklık artıyor"

Doç. Dr. Barış Karapınar, Türkiye'nin, geçen aralık-ocak sürecinde, 2008'den bu yana en kurak ve en yağışsız dönemi yaşadığını belirterek, harekete geçilmemesi ve bugüne kadar yapılanlara devam edilmesi halinde ülkenin bundan daha çok etkileneceğini söyledi.

Gelecek yılların daha da kurak olacağını aktaran Karapınar, "İklim değişikliğiyle mücadele etmeliyiz. Gidişatı değiştirmezsek çok daha farklı şeyler karşımıza çıkacak, durum çok daha zor bir hale gelecek." dedi.

ARUP Karbon ve İklim Değişikliği Direktörü Paula Kirk de Türkiye ile 1982'de çalışmaya başladıklarını hatırlatarak, bugüne kadar gerçekleştirdikleri iş birliklerine ilişkin bilgiler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan