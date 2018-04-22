Forum Erzurum'un 23 Nisan Resim Yarışması Başlıyor!

Erzurum ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Erzurum'un bu yılki 23 Nisan resim yarışmasının teması "Sağlıklı Yaşam" olarak belirlendi. Tablet, bisiklet ve diğer sürpriz hediyeler için tüm minik ressamlar Forum Erzurum'a davetli.

Alışveriş, sinema, lezzet ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturan Forum Erzurum'un her yıl çocuklar tarafından heyecanla beklenen 23 Nisan resim yarışması, 21-22 ve 23 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek. "Sağlıklı yaşam için ne yapmalıyız" temalı yarışmaya 5-8 ve 9-12 yaş gruplarında tüm çocuklar katılabiliyor. 9 Nisan'dan bu yana ön kayıtları açık olan yarışma kapsamında minik katılımcılar üç gün boyunca Forum Erzurum'da resimlerini yapacaklar.

Forum Erzurum'un Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirdiği yarışmanın ödül töreni, 26 Mayıs 2018'de Forum Erzurum'da gerçekleştirilecek.

Forum Erzurum 23 Nisan resim yarışması kapsamında her iki yaş kategorisinde seçilecek birincilere Apple markalı iPad tablet, ikincilere bisiklet ve üçüncülere de 200 TL değerinde Forum Erzurum çocuk oyun alanı kartı hediye edilecek.

Tüm katılımcıların sürpriz hediyeler kazanacağı 23 Nisan resim yarışması için tüm minikler, Forum Erzurum'a davetli. - ERZURUM