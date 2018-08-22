Forum Erzurum'dan Miniklere Robocar Poli Sürprizi

Minik misafirlerine çok özel bir sürpriz hazırlayan Forum Erzurum, tüm çocukları 25 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında, sevilen karakterler Poli, Amber ve Helly'nin maskotları eşliğinde gerçekleştirilecek dünyaca ünlü çizgi film Robocar Poli'nin sahne şovuna davet ediyor.

Erzurum ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Erzurum, minik misafirlerini 25 Ağustos - 2 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek dünyaca ünlü çizgi film Robocar Poli etkinliğinde ağırlayacak. Etkinlik tarihleri boyunca her gün saat 13.00, 15.00 ve 17.00'de gerçekleştirilecek sahne şovunda çocuklar Poli, Amber ve Helly'nin maskotlarıyla buluşacak.

Keyifli ve eğlenceli vakit geçirmek isteyen tüm çocukların ücretsiz katılımına açık gerçekleştirilecek Robocar Poli gösterileri için herkes Forum Erzurum'a davetli. - ERZURUM