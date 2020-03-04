Forum Diyarbakır AVM'de terrarium atölyesi
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Forum Diyarbakır AVM'de terrarium atölyesi

Bölgenin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Forum Diyarbakır AVM'de terrarium atölyesi açıldı.

04.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:25
Forum Diyarbakır AVM'de terrarium atölyesi

Bölgenin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Forum AVM'de terrarium atölyesi açıldı.


Yaptığı etkinliklerle adından söz ettiren 'nin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Forum Diyarbakır AVM, Dünya Kadınlar Günü'ne özel terrarium atölyesi açtı. 1-6 Mart tarihleri arasında toplamda 500 lira ve üzeri alışveriş yapan herkes 7-8 Mart tarihinde kurulacak olan terrarium atölyesinde isteklerine göre terrariumlarını oluşturacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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