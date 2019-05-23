Forum Çamlık'tan bilim şenliğine davet

Forum Çamlık AVM, 25 Mayıs Cumartesi günü Dostek Koleji Bilim Şenliği etkinliğine ev sahipliği yapacak. Bilim ve teknoloji anlamındaki yenilikçi uygulamaları yakından incelemek isteyenler Forum Çamlık'a davet edildi.

Denizlililerin buluşma noktası Forum Çamlık, Dostek Koleji Bilim Şenliği kapsamında ziyaretçilerini hayret uyandıracak teknolojik yeniliklerle buluşturacak. 25 Mayıs Cumartesi günü 11.00 - 20.00 saatleri arasında Forum Çamlık'ı ziyaret edenler, konuşan robotlar, hayalet bateri ve lazer arp gibi yenilikçi uygulamaları yakından inceleme imkanı bulacak. Şenlik kapsamında miniklere özel gerçekleştirilecek ebru atölyesinin yanı sıra pek çok sürpriz de Forum Çamlık ziyaretçilerini bekliyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA