Forum Bornova'da Berkay'dan müzik ziyafeti

24.09.2019 11:29

21 Eylül Cumartesi akşamı sahne alan Türk pop müziğinin sevilen sesi, hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

FORUM Bornova'nın yaz boyu büyük ilgi toplayan etkinliği "Akustiği Güzel Konserler", sonbahar akşamlarına da renk katıyor. Konser dizisinin bu defaki konuğu, pop müziğin başarılı temsilcisi Berkay oldu. Berkay, 21 Eylül Cumartesi saat 20.30'da verdiği ücretsiz konserde, sevilen şarkıları ve sahne performansıyla sevenlerine çok özel bir akşam yaşattı. Son albümünde farklı sanatçıların şarkılarını kendi yorumuyla seslendirip büyük beğeni toplayan Berkay'ın şarkılarına, yüzlerce davetli eşlik etti...

Kaynak: Bültenler