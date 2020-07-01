Fortune 500 (2019) Açıklandı: İşte Türkiye'nin En Büyük Şirketi
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Fortune 500 (2019) Açıklandı: İşte Türkiye'nin En Büyük Şirketi

Düzenlenen yeni bir basın toplantısı ile birlikte Fortune 500 Türkiye Araştırması kamuoyu ile paylaşıldı. 2019 yılının verileri üzerinden değerlendirilen bu çalışmada Türkiye'nin en büyük şirketi belli oldu.

Fortune 500 (2019) Açıklandı: İşte Türkiye'nin En Büyük Şirketi
01.07.2020 17:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:42

Düzenlenen yeni bir basın toplantısı ile birlikte Fortune 500 Türkiye Araştırması kamuoyu ile paylaşıldı. 2019 yılının verileri üzerinden değerlendirilen bu çalışmada Türkiye'nin en büyük şirketi belli oldu. İşte Fortune 500 listesinin 2019 sonuçları hakkında merak edilen tüm detaylar!

Türkiye'nin En Büyük Şirketi Hangisi?

Bu yıl itibarıyla on üçüncü defa açıklanan Fortune 500 Türkiye, ülkemizin en büyük şirketlerini seçti.

Listenin ilk sırasında yaklaşık 89,6 milyar TOL net satış geliri ile TÜPRAŞ (Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ) yer alıyor. TÜPRAŞ'ın hemen arkasında ise yaklaşık 87,9 milyar TL net satış geliri ile EPİAŞ (Enerji Piyasaları İşletme AŞ) yer almakta. Üçüncü sırada yaklaşık 75,1 milyar TL net satış geliri ile THY (Türk Hava Yolları), dördüncü sırada yaklaşık 53,6 milyar TL net satış geliri ile Petrol Ofisi ve beşinci sırada ise yaklaşık 46,3 milyar TL net satış geliri ile OPET bulunuyor.

İlk beşi geride bırakarak diğer sonuçlara baktığımızda altıncı sırada yaklaşık 40,2 milyar TL net satış geliri ile BİM, yedinci sırada yaklaşık 39,2 milyar TL net satış geliri ile Ford Otomotiv, sekizinci sırada yaklaşık 34,7 milyar TL net satış geliri ile Ahlatçı Kuyumculuk, dokuzuncu sırada yaklaşık 31,9 milyar TL net satış geliri ile Arçelik ve onuncu sırada ise yaklaşık 28,7 milyar TL net satış geliri ile RC Rönesans İnşaat yer almakta.

Yani kısa bir şekilde toparlamamız gerekirse Fortune 500 (2019) sonuçlarına göre Türkiye'nin en büyük ilk on şirketi şu şekilde:

1- TÜPRAŞ

2- EPİAŞ

3- THY

4- Petrol Ofisi

5- OPET

6- BİM

7- Ford Otomotiv

8- Ahlatçı Kuyumculuk

9- Arçelik

10- RC Rönesans İnşaat

Söz konusu verilere göre 2019 yılında ilk beş yüz şirketin TL bazında ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 14,6 oranında artarak 515,8 milyar TL oldu. Buna karşın ihracatın dolar bazında bir önceki yıla göre yüzde 2,7 oranında düştüğünü ve 90,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Tabii bu verilerin, listede yer alan ilk beş yüz şirket ile sınırlı olduğunu hatırlatalım.

Peki siz açıklanan bu veriler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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