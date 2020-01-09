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Fortuna Sittard: 0-3

İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Medipol Başakşehir, ilk hazırlık maçında Fortuna Sittard ile karşılaştı.

09.01.2020 19:13 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:13
Fortuna Sittard: 0-3

İkinci devre hazırlıklarını 'da sürdüren Medipol , ilk hazırlık maçında Fortuna Sittard ile karşılaştı.

İstanbul ekibinin kamp yaptığı otelin sahasında oynanan müsabakada Hollanda takımı Fortuna Sittard, Medipol Başakşehir'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Sittard'a galibiyeti getiren golleri Ninaj, Ciss ve Diemers kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Maçtan görüntüler


Kaynak: DHA
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