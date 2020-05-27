Fortuna Düsseldorf, Kenan'ın golüyle Schalke 04'ü devirmeyi başardı Almanya Bundesliga'nın 28'inci haftasında A Milli Takım oyuncularını karşı karşıya getiren maçta Fortuna Düsseldorf, evinde Schalke 04'ü 2-1 mağlup etti.

Almanya Bundesliga'nın 28'inci haftasında A Milli Takım oyuncularını karşı karşıya getiren maçta Fortuna Düsseldorf, evinde Schalke 04'ü 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin galibiyet golünü A Milli oyuncu Kenan Karaman attı. Haftanın diğer maçlarında ise Augsburg, evinde Paderborn ile 0-0 berabere kalırken, Hoffenheim, evinde Köln'ü 3-1'le geçti. Diğer maçta ise Union Berlin ile Mainz 05, 1-1 berabere kaldı.

Almanya Bundesliga'da 28'inci hafta heyecanı yaşandı. Fortuna Düsseldorf, Esprit Arena'daki karşılaşmada Schalke 04'ü ağırladı. A Milli Takım oyuncularını karşı karşıya getiren maçta, ev sahibi ekipte Kaan Ayhan ve Kenan Karaman karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Konuk ekipte ise Ozan Kabak kendine ilk 11'de yer bulurken, Ahmed Kutucu ise maça 74'üncü dakikada dahil oldu. Düsseldorf, maça hızlı başlayarak etkili oynasa da ilk yarıda gol olmadı ve ekipler soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti. Konuk ekip Schalke, 53'üncü dakikada McKennie ile 1-0 öne geçti. Düsseldorf cevabı karşılaşmanın 63'üncü dakikasında Hennings ile verdi: 1-1. Etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekipte bu kez de sahneye A Milli oyuncu Kenan Karaman çıktı. Karşılaşmanın 68'inci dakikasında Kaan'ın asistti ve Kenan'ın golüyle Düsseldorf öne geçmeyi başardı: 2-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve ev sahibi ekip 4 maç sonra galip gelerek puanını 27'ye yükseltti. Schalke 04 ise 37 puanda kaldı.

AUGSBURG, PADERBORN'U DEVİREMEDİHaftanın diğer karşılaşmasında ise Augsburg Arena'da, Augsburg ile 18 puanla ligin son sırasında bulunan Paderborn karşı karşıya geldi. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle girdi. İkinci yarıda da istediği golü bulamayan takımlar, mücadeleden 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Karşılaşma sonrası Augsburg 31, son sıradaki Paderborn ise 19 puana yükseldi.HOFFENHEIM, 7 MAÇ SONRA KAZANDIHoffenheim - Köln'ü karşı karşıya getiren maçta ilk yarıyı Baumgartner'ın golüyle 1-0 önde kapatan ev sahibi Hoffenheim, ikinci yarıya fırtına gibi başladı. İkinci yarının henüz başında yine sahneye çıkan Baumgartner, kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı. Golden hemen sonra 48'inci dakikada Hoffenheim, Zuber'in golüyle karşılaşmada bir anda durumu 3-0'a getirdi. 3-0 sonrası farkı kapatma çabasına giren Köln, 60'ıncı dakikada Kainz ile durumu 3-1'e getirdi. 77'nci dakikada Köln, Mark Uth ile penaltı atışından yararlanamadı. Kaçan penaltı sonrası etkili oynayan Köln'ün çabası yetmedi ve karşılaşma 3-1'lik Hoffenheim galibiyetiyle sona erdi.Öte yandan maçın 26'ncı dakikasında Köln'de Bornauw, 50'nci dakikada da Hoffenheim'da Hübner, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu skor sonrası Hoffenheim 7 maç sonra kazanarak puanını 39'a yükseltirken, Köln ise 34 puanda kaldı. BERLİN İLE MAINZ YENİŞEMEDİ

Diğer maçta ise Union Berlin ile Mainz 05 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın 13'üncü dakikasında Bote Baku ile öne geçen Mainz 05'a ev sahibi ekip 33'üncü dakikada Ingvartsen ile cevap verdi: 1-1. Karşılaşmanın diğer bölümünde gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sonra erdi. Karşılaşma sonrası Union Berlin 31, Mainz 05 ise 28 puana yükseldi. Öte yandan ev sahibi Union Berlin'de Robert Andrich, 41'inci dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ayrıca A Milli oyuncu Yunus Mallı, maçta forma şansı bulamadı.

- İstanbul

Kaynak: DHA