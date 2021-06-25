Fortounis kimdir? Fortounis kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?

Galatasaray'ın transfer gündeminde sıcak isimlerden biri olan Fortounis , sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Galatasaray da devreye girdi. Peki, Fortounis kaç yaşında, nereli, mevkisi ne? Fortounis kimdir?