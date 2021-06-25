Fortounis kimdir? Fortounis kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?
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Fortounis kimdir? Fortounis kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?

Fortounis kimdir? Fortounis kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?
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Galatasaray'ın transfer gündeminde sıcak isimlerden biri olan Fortounis , sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Galatasaray da devreye girdi. Peki, Fortounis kaç yaşında, nereli, mevkisi ne? Fortounis kimdir?

Bir süredir Galatasaray'la görüşme halinde olan ve transfer gündeminde çok konuşulan Fortounis, merak konusu oldu. Peki, Fortounis kimdir? Fortounis kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?

FORTOUNİS KİMDİR?

Doğum tarihi: 16 Ekim 1992

Kaç yaşında: 28yaşında

Nereli: Tırhala, Yunanistan

Boy: 1,83 m

Mevkiisi: Orta saha

Konstantin "Kostas" Fortunisorta saha mevkiinde oynayan Yunan millî futbolcudur. Super League ekibi Olimpiakos takımında forma giymektedir.

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