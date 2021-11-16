Fortnite ve Naruto Shippuden'den fragman yayınlandı

Fortnite, resmi Twitter hesabından Naruto iş birliğini duyuran bir görsel paylaşmıştı. Paylaştığı görselde Fortnite ve Naruto Shippuden'in crossover'ını içeriyor. Fortnite ve Naruto Shippuden ortaklığı 16 Kasım 2021 tarihinde geleceği duyurulmuştu.

Salı gününden itibaren Epic Games'in popüler battle royale oyunu Fortnite'da Naruto: Shippuden'in karakterleri olarak oynayabileceksiniz. Oyun içi eşya dükkanında şu anda mevcut olan dört adet Naruto karakterinin yanı sıra bir Naruto planörü, iki ifade ve iki yükleme ekranı yer alacak.

Fortnite sadece Naruto kaplamaları elde etmiyor. Oyuna silah olarak atılabilir bir kağıt bomba kunai ekleniyor. Kakashi Hatake ile Fortnite adasında bir NPC olarak tanışabilecek ve ondan görevler alabileceksiniz ve animeden Hidden Leaf Village'e dayanarak keşfedebileceğiniz Naruto temalı bir harita yer alacak.

FORTNITE VE NARUTO SHIPPUDEN İŞ BİRLİĞİ FRAGMANI

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet