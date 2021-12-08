Fortnite Unreal Engine 5'e Geçiyor

Oyun dünyasının önemli isimlerinden Epic Games yaptığı açıklamada Fortnite'ın geliştirilmesinin Unreal Engine 5'e geçtiğini söyledi. Bundan böyle Fortnite Unreal Engine 5 kullanılarak geliştirilecek.

Epic Games Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Chapter 3'ün Fortnite'a gelişiyle beraber artık resmi olarak Unreal Engine 5'e geçtiklerini duyurdu. Yani bundan sonra Fortnite'ın geliştirilme süreci Unreal Engine 5 ile devam edecek. Şirket yaptığı açıklamada bu yolculuğu oyuncularla paylaşmak konusunda heyecanlı olduklarını ve Fortnite topluluğuna en iyi deneyimi sunmak için çalıştıklarını söyledi.

Epic Games CEO'su Tim Sweeney 2020'de yaptığı açıklamada Fortnite'ın 2021'in ortalarında Unreal Engine 5'e geçebileceğini belirtmişti. Sweeney ayrıca yeni motora geçişin "Bugün yapılması kesinlikle mümkün olmayan şeyleri yapmak" anlamına geldiğini de söylemişti. Bu geçiş her ne kadar birkaç ay gecikmiş olsa da gelen haberler le beraber Fortnite Unreal Engine 5 geçişi kesinlik kazanmış oldu.

Epic Games bu yılın başlarında Unreal Engine 5'i Erken Erişim olarak piyasaya sürmüş ve geliştiricilerin beğenisine sunmuştu. Geliştiriciler o günden bu yana motorun sınırlarını zorlayarak birbirinden farklı projeler ortaya koydu. Yeni nesil standartları ve vadettiği güç ile Unreal Engine 5, hala geliştiricileri kendine çekmeye ve yeni projelerin odak noktası olmaya devam ediyor.

Epic'in Fortnite için Unreal Engine 5'e geçişi de motorun popülaritesini çok daha ileriye taşıyacak. Epic bu hareketiyle UE5'in artık teknoloji demolarından çok daha fazlasına hazır olduğunu ve motorun Fortnite gibi dünyanın en büyük çevrimiçi oyunlarından birisinin geliştirilmesi için bile yeterli bir güce sahip olduğunu vurguluyor.

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Epic ayrıca yalnızca kendi içinde değil dışa yönelik hamleler yaparak da motorun bilinirliğini artırmaya çalışıyor. Yapılan en yeni hamlelerden birisi de 11 Bit ile yapılan ortaklık anlaşmasıydı. Anlaşmaya göre 11 Bit Unreal Engine 4 ve 5 tarafından desteklenen 10 tane oyun yapacak. Bu oyunlar hakkında neredeyse hiç detay verilmemiş olsa da ilk oyunun kod adının Project 8 olduğu açıklanmış ve ayrıca oyunla ilgili bir fragman da paylaşılmıştı. 11 Bit daha önce Frostpunk ve This War of Mine gibi başarılı yapımlara imza atmış olmasıyla biliniyor.

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