Fortnite'ta kısa film festivali düzenlenecek
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Fortnite'ta kısa film festivali düzenlenecek

17.02.2021 20:42 | Son Güncelleme: 17.02.2021 20:46
Fortnite'ta kısa film festivali düzenlenecek

Düzenlediği etkinlikler ile bu zamana kadar oyuncuların çokça dikkatini çeken Fortnite'ta kısa film festivali etkinliği düzenleniyor.

Rekorları alt üst eden canlı konserleri, görkemli sezon kapanışları ve özel etkinlikleri ile Epic Games Fortnite'ı bambaşka bir boyuta taşımayı başarmanın yanı sıra diğer oyunlar için de önemli bir örnek teşkil ediyor. Fortnite'ta düzenlenecek olan sıradaki etkinlik olan Kısa Film Molası ile oyuncular Çılgın Sahne'de yer alan Büyük Ekran'da birbirinden güzel kısa filmleri izleyebilecekler.

https://youtu.be/cre6qxLzmTA

Aralarında Oscar adayı kısa animasyonların da bulunduğu filmleri oyuncuların beğenisine sunmaya hazırlanan bu etkinlik ülkemizde 20 Şubat saat 03: 00 itibariyle başlayacak ve 21 Şubat'a kadar tam 24 saat boyunca kesintisiz olarak devam edecek.

https://playerbros.com

Kaynak: Playerbros

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