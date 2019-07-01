Fortnite'ta Devasa Bir Robot ve Canavarın Savaşacağı Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz hafta Pressure Plant'te gerçekleşen değişikliklerin ardından oyuna bazı yeniliklerin geleceğine dair iddialar ortaya çıkmıştı. Şimdiyse oyunun verilerini inceleyen yazılımcılar, devasa bir robotun ayağını ortaya çıkardı.

Yalnızca ayağı ortaya çıkan robot, sezonun sonlarına doğru kurulumun tamamlanacağına dair bir ipucunu da Fortnite hayranlarına verdi.

Oyunda daha da ileriye giderek bazı karşılaştırmalar yapan yazılımcılar, oyundaki Cattus'un ayak iziyle robotun ayağını karşılaştırdı. Bu karşılaştırmanın sonucunda Cattus'un ayak izinin robottan daha büyük olduğu ortaya çıktı.

Robotun Cattus ile savaşacağı fikri öne atıldığı için savaşın son derece büyük olabileceğini söyleyebiliriz.

Bazı teorilere göre robot ve canavar arasında geçen savaş genelde kısa film olarak gösterilecek ve haritanın belirli alanlarını yok edecek. Ayrıca oyuncuların canavarla robotun savaşına yardımcı olmak için etkinliğe katılabileceği de düşünülüyor.