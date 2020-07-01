Fortnite Mobile'ı 90fps'de Oynamak! Teşekkürler OnePlus Amiral gemisi akıllı telefonlar, yüksek yenileme hızlarına ulaşan ekranlarıyla dikkat çekiyor. Genel kullanımda etkileyici olan ekranlar optimizasyon sorunları nedeniyle oyunlarda aynı performansı sunamıyor.

Amiral gemisi akıllı telefonlar, yüksek yenileme hızlarına ulaşan ekranlarıyla dikkat çekiyor. Genel kullanımda etkileyici olan ekranlar optimizasyon sorunları nedeniyle oyunlarda aynı performansı sunamıyor. Çinli teknoloji devlerinden OnePlus, daha hızlı ekranın oyunlarda ne kadar fark yaratacağını göstermek için popüler battle royale oyunu Fortnite'ı 90fps'de oynamaya açtı.

Fortnite, şu anda dünyanın en popüler oyunlarından biri. Son derece başarılı battle royale türünü farklı ve oldukça karikatürize bir şekilde ele alıyor ve PUBG kadar beğeniliyor. Battle royale oyunlarda mücadeleler daha yoğun yaşandığından daha yüksek yenileme hızları oyunculara savaşta az da olsa avantaj sağlayabiliyor. Bilmeyenler için, daha yüksek yenileme hızı, daha düşük gecikme anlamına geliyor ki milisaniyelerin önem kazandığı birinci/üçüncü şahıs nişancı oyunlarında hayat kurtarıyor.

Fortnite'ı 90fps'de Oynatan İlk Telefon

Fortnite'ı 90fps'de oynatan ilk akıllı telefon OnePlus 8 oldu. Şirketin Nisan 2020'de tanıttığı amiral gemisi telefonuna sahipseniz Fortnite'ı 90fps oynamanın keyifini sürebilirsiniz. Ancak Qualcomm Snapdragon 865 işlemcili, Adreno 650 grafik işlemcili OnePlus 8, sadece oyunun grafik ayarları "düşük" olarak ayarlandığında 90fps'de çalıştırabiliyor. 120Hz ekranla geleceği söylenen iPhone 12, A14 bionic işlemcisi ile grafik kalitesinden ödün vermeden yüksek performansta oynama keyfi yaşatabilir.

Kaynak: Tamindir