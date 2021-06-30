Fortnite Loki Görünümü Nasıl Alınır?

Fortnite Tayfası aboneleri yeni bir aya girilmesiyle birlikte aylık V- Papel, 7. Sezon Savaş Bileti ve başka hiçbir şekilde mevcut olmayan özel görünüm ve kozmetik öğe setini içeren temmuz ayının Tayfa Peketi'ne erişebilecekler.

Fortnite Tayfası aboneleri yeni bir aya girilmesiyle birlikte aylık V- Papel, 7. Sezon Savaş Bileti ve başka hiçbir şekilde mevcut olmayan özel görünüm ve kozmetik öğe setini içeren temmuz ayının Tayfa Peketi'ne erişebilecekler. Temmuz 2021 Fortnite Tayfa Paketi, Marvel evrenin Kurnazlık Tanrısı Loki Laufeyson'u Battle Royale arenasına getiriyor.

Fortnite Tayfası, Epic Games'in oyunculara sezonluk Savaş Bileti'ne, her ay Eşya Mağazası'ndan yeni öğeler için harcayabilecekleri bir dizi V- Papel'e ve özel olarak seçilmiş birkaç kozmetik ürüne erişim sağlayan bir aylık abonelik hizmeti. 53,99 TL'lik yinelenen abonelik ücreti, abonelik iptal edilene kadar her ay alınıyor, ancak aboneliği istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Temmuz 2021 Fortnite Tayfa Paketi İçerikleri

Fortnite Tayfası'na abone olduğunuzda, yalnızca Loki görünümünü açmakla kalmaz, aynı zamanda sete ait diğer kozmetik ürünleri ve abonelikle birlikte her ay geçerli olan ödülleri de alabilirsiniz. Temmuz 2021 Fortnite Tayfa Paketi içindeki tüm öğelere aşağıdan göz atabilirsiniz.

Loki Laufeyson kıyafeti

Loki'nin Pelerini sırt süsü

Loki'nin Asası kazması

Chitauri Aracı planörü

Loki'nin Karşılaması yükleme ekranı

Fortnite Bölüm 2 Sezon 7 Savaş Bileti veya tek seferlik 950 V-Papel ödemesi

1.000 V-Papel (aylık faturalandırma günlerinde abonelere gönderilir)

Not: V-Papeller aylık Tayfa Paketi'ne değil faturalandırma gününüze bağlıdır. Yani aylık Tayfa Paketi'ni aldığınız gün verilmeyebilir.

Marvel Studios'un Avengers serisinden ilham alınan Loki Laufeyson, Temmuz 2021 Tayfa Paketi kapsamında 1 Temmuz TSİ 03.00 civarında Fortnite Tayfası üyelerine sunulacak.

Temmuz 2021 Fortnite Tayfa Paketi Nasıl Alınır?

Loki görünümünü ancak Fortnite Tayfası üyeliği satın alarak açabilirsiniz. 53,99 TL'lik yinelenen abonelik ücreti, abonelik iptal edilene kadar her ay alınır. Aboneliği istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Oyun içindeyken Eşya Mağazası'ndan veya Savaş Bileti sekmesinden satın alabilirsiniz.

Ödülleri almak için temmuz ayının sonundan önce istediğiniz zaman Fortnite Tayfası abonesi olabilirsiniz. Paketi aldığınız platformda son oturum açmanızın üzerinden 30 gün geçtiyse temmuz ayının Tayfa Paketi'ni almak için o platformda tekrar oturum açmanız gerekebilir.

Ayrıca aktif Fortnite Tayfası aboneleri her ay 1.000 V-Papel alıyor. Bu V-Papeller, abonelerin faturalandırma günlerinde gönderiliyor. 28 Haziran 2021'de kaydolduysanız, kaydolduktan sonra size 1.000 V-Papel verilir. Sonrasında aboneliğinizi sürdürürseniz 28 Temmuz 2021'de ve 28 Ağustos 2021'de 1.000'er V-Papel verilir ve her ay bu şekilde devam eder. Daha fazla bilgi için ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Turkmmo