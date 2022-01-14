Fortnite, iOS'a geri döndü!
Epic Games ve Apple şirketleri arasında geçen anlaşmazlıklar, popüler battle ground oyunu Fortnite'a yansımıştı. App Store'dan kaldırılan Fortnite, Nvidia'nın GeForce Now sistemi sayesinde iOS'a geri döndü.
Epic Games ve Apple arasında geçen anlaşmazlık devam etmektedir. Ancak Nvidia GeForce Now sayesinde artık iOS cihazlarda Fortnite oynanabilecek. GeForce Now hizmeti aracılığıyla yayınlanabilmektedir ve oyunun yeni sürümünü test etmek için kapalı bir beta açıldı.
Nvidia ve Epic Games, Fortnite'ın Safari internet tarayıcısı üzerinden çalışan GeForce Now aracılığıyla iOS'a geri döneceğine açıkladı. Fortnite teknik olarak Android kullanıcıları için GeForce Now'da zaten mevcuttu, ancak oyunun bu sürümü Fortnite'ın masaüstü sürümünün bir yayın kopyasıdır.
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Nvidia'ya göre, beta kayıt bugün başlıyor ve "seçilen üyeler" Ocak ayının ilerleyen aylarında erişime başlayacak. Şirket, Fortnite betasının "sınırlı bir zaman" süreci olacağını, ancak "ne kadar süreceği konusunda kesin bir zaman çizelgemiz olmadığını" söylüyor.
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