Fortnite'ın Son Sürümüne Getirilen Dans Figürü, Bir YouTuber'a Ait Çıktı

Oyun sektörü, son bir kaç yıldır özellikle hayatta kalma oyunlarının etkisinde diyebiliriz. 2017 yılında piyasaya sürülen ve PUBG olarak da bilinen PlayerUnknown's Battlegrounds'ın ardından geliştiriciler, çok sayıda hayatta kalma oyununu piyasaya sürdüler. Özellikle de Fortnite ve Apex Legends, bu oyunların önde gelenlerindendi. Özellikle Fornite, biraz daha hareketli ve animasyonların daha fazla olduğu bir oyun olarak karşımıza çıkmıştı. Özellikle de dans efektlerinin beğenilmesi, bu özelliğin daha sonradan PUBG'ye eklenmesine de neden oldu.

Getirilecek olan yenilikleri duyuran Fortnite yetkilileri, yeni dans çeşitlerini de paylaştılar. Bu paylaşımların ardından 4.5 milyon takipçisi olan YouTuber Jack Douglass'ın takipçileri, Twitch'te de ünlü olan yayıncıyı mesaj yağmuruna tuttular. Bu mesajların nedeni, Jack Douglass'ın bir dans hareketinin Fortnite'ta satışa çıkmasıydı. Jack Douglass bu hareketi ilk olarak 2 yıl önce yapmıştı. Durumu takipçileri sayesinde fark eden Douglass, konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Fortnite geliştiricilerinin kendisine herhangi bir bilgi vermediğini ifade eden Douglass, benzerliklerin bir tesadüften öte olduğunu, bunun göz ardı edilemeyeceğini ifade etti. İşte o dans figürü;

Douglass yaşanan bu olayları bir de video paylaşarak takipçileriyle paylaştı. İşte o video;

Aslına bakacak olursak Fortnite, bu durumu ilk kez yapmıyordu. Şirket, geçtiğimiz dönemlerde de bu konuyla ilgili olarak davalık olmuştu. Rapçi 2 Milly, Amerikalı aktör Alfonso Ribeiro ve Backpack Kid lakaplı Russell Horning'de benzer durumlar nedeniyle Fortnite ile mahkemelik olmuşlardı. O dönemlerde de ilgililer, Fortnite'ın kendileriyle hiç bir şekilde irtibata geçmediklerini, kendilerinin bu durumdan haberdar olmadıklarını açıklamışlardı.

Douglass ise bu konuda mahkemeye başvurmayı düşünmüyor. Douglass, mahkemede hesaplaşmak yerine bu dansa kendisini anlatan bir ismin verilmesini ve ufak bir de kar payı almak istiyor. Bu dansın 50 dolarlık alımlarından sadece 5 dolarına sahip olmak istediğini söyleyen Douglass, Fortnite oyuncularının 'realjacksfilms' kodunu oyunda kullanarak kendisine destek olabileceklerini söyledi.