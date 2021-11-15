Fortnite'ın Çin test sürümü kapandı

Pekin: Epic Games, 15 Kasım Pazartesi günü, Komünist Parti'nin çevrimiçi bağımlılığa daha geniş teknoloji sektörüne yönelik baskılarıyla raydan çıkan dünyanın en büyük oyun pazarına nüfuz etme çabasıyla Fortnite'ın Çin versiyonunun fişini çekti.

Çinli oyuncular, pazartesi günü sosyal medya platformu Weibo'da veda yayınlayarak oyuna artık erişemediklerini söyledi. Oyundaki bir tartışma panosu 470 milyon kez görüntülendi.

İçeriğin aşırı şiddet nedeniyle denetlendiği Çin için oluşturulan Fortnite'ın uzun süredir devam eden testine son verdi. Aksiyon dolu nişancı oyunu 350 milyondan fazla kullanıcıya sahip dünyanın en popüler oyunlarından biridir.

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Çin test sürümü 2018'de piyasaya sürüldü, ancak Fortnite, yeni oyunlar için onaylar yavaşladıkça hükümetin resmi olarak başlatılmasına ve para kazanılmasına hiçbir zaman izin vermedi.

Çin hükümeti, teknoloji devlerinin çok büyük ve güçlü hale geldiklerinin endişelerini gerekçe göstererek, son birkaç yıl içinde daha geniş teknoloji sektörüne geniş çaplı bir baskı yaptı. Çocukların çevrimiçi oyunlar oynamak için çok fazla zaman harcadığını söyleyen düzenleyiciler, yeni çağ ve oyun zamanı kısıtlamalarıyla büyük oyun sektörünü de hedef alırken, yeni oyunların onaylanması yavaşladı

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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