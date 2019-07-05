Fortnite Haritasındaki Devasa Ördek Ne Anlama Geliyor?

Fortnite, etkinliklerini çılgınca tanıtmasıyla biliniyor ancak bu seferkini anlamlandırmak gerçekten zor. Bu etkinliğin büyük sürprizi Neo Tilted'ın yakınlarında bulunan, yeşil güneş gözlüklü devasa bir plastik ördek. Plastik ördeğin ne işe yaradığı henüz çözülebilmiş değil. Kendisinin 1 milyon değerinde bir can barı var ve sadece kazmalardan hasar alabiliyor.

Ördeğin etrafındaki şeyler yok edildiği zaman bir şekilde etkileşime geçmiyor. Siz de bu ördeği kendiniz görmek istiyorsanız, Neo Tilted'ın güneydoğusunda kalan E6 bölgesine gidebilirsiniz. Eğer zorlanırsanız aşağıdaki haritaya da göz atabilirsiniz.

1 milyon gibi bir can değerini sadece kazmayla bitirmeye çalışmak ve sonunda hiçbir şey elde etmemek, oyuncular için can sıkıcı olabilir. Epic Games'in ne yapmaya çalıştığına ve Fortnite için nasıl bir etkinlik planladığını henüz bilmiyoruz ancak tahmin yürütecek olursak etkinliğin aşırı zor olacağını söyleyebiliriz.